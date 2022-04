Chelsea, Tuchel: "Lukaku motivato, per noi è fondamentale"

"Vero, il Chelsea è bloccato nelle operazioni di mercato, ma Romelu Lukaku resta un punto primario per noi". Parola di Thomas Tuchel . L'allenatore dei Blues torna a parlare dell'ex attaccante dell' Inter che, specie dopo le sanzioni imposte al club di Stamford Bridge per via delle vicendi riguardanti la proprietà russa, aveva riaperto l'ennesima porta in prospettiva di un eventuale ritorno in nerazzurro .

Lukaku ripensa all'Inter?, Tuchel: "No, lo vedo molto motivato"

Nella conferenza stampa di presentazione del match casalingo di Premier League contro il Brentford, l'ex allenatore del Borussia Dortmund ha provato a fare un po' di chiarezza. "La situazione è questa, lo sapete, il club non può comprare né vendere giocatori, ma Romelu resta un elemento fondamentale per il Chelsea. In più lo sento particolarmente motivato e concentrato sui nostri obiettivi".

Tuchel: "Lukaku concentrato al 100% sul Chelsea"

Nessun cosiddetto "mal di pancia"? "Al momento - ha chiosato Tuchel - non c'è spazio per malumori o ripensamenti. Per questo finale di stagione dovremo restare tutti sul pezzo e abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore, al 100%. In questo senso, so di poter contare pienamente su Lukaku".