Verissimo esalta Nuñez: "Vale 120 milioni"

Milan, Inter, secondo il tecnico del Benfica Darwin Núñez vale 120 milioni

Insomma, il tecnico del Benfica fissa indirettamente il prezzo del suo centravanti: 120 milioni di euro, che corrisponde esattamente al prezzo pagato proprio dall'Atléti nell'estate 2019 per Félix. In poche parole il doppio da quella vociferata nei giorni scorsi per "l'erede di Edinson Cavani", per il quale si pensava fossero sufficienti 60 milioni di euro.

Verissimo (allenatore Benfica): "Darwin Núñez ha lo stesso mercato di João Félix"

La guida delle Águias ha argomentato: "Quanto pensate possa valere un giocatore con doti simili? Darwin è un attaccante eccellente, sta mostrando tutte le sue doti e per di più è ancora molto giovane (è un classe 1999, ndr), con un potenziale da coltivare ancora piuttosto importante. In questa annata sportiva ha fatto il cosiddetto salto di qualità anche in Champions League ed è assolutamente normale che susciti l’interesse dei top club del continente. Ciò che credo, e spero come allenatore e tifoso del Benfica, che per portarlo via da qui ci voglia un'operazione simile a quella che ha portato João Félix in Spagna".