"Anche il Tottenham su Lautaro: Conte rivuole con sé l'argentino"

Conte e Lautaro di nuovo insieme, ma a Londra

Già durante la scorsa finestra di mercato invernale, il direttore sportivo Fabio Paratici (suo sostenitore numero uno) aveva tentato il colpo per far riunire il 24enne al tecnico Antonio Conte, dopo un anno vincente passato insieme all’Inter. E magari, lo stesso tecnico che ha convinto Harry Kane a non lasciare il club – nonostante i corteggiamenti da parte del Manchester City che durano dallo scorso anno – potrebbe persuadere anche il nazionale argentino a raggiungerlo a Londra.

Anche l'Atletico Madrid punta il 'Toro'

Non è ancora dato sapere se il club di Premier League riuscirà a portare a compimento l’ 'impresa Lautaro'. Certo è che il Tottenham dovrà lottare contro la dura concorrenza dell’Atletico Madrid. I campioni di Spagna, infatti, si stanno preparando all'addio di Luis Suarez, in scadenza di contratto a fine stagione, e vedono nell’argentino il candidato ideale per sostituirlo.

Il piano di Conte: Lautaro a supporto della coppia Kane-Son

Alla formazione di Conte non manca di certo il talento nel settore offensivo: con la coppia Harry Kane e Heung-min Son, la più prolifica nella storia della Premier League. Ma Lautaro, che quest’anno ha collezionato 14 gol e 2 assist in 28 presenze, potrebbe certamente alleggerire il loro carico.