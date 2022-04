Ginter e il futuro: "Serve pazienza, dovrò scegliere il progetto ideale per me"

A 28 anni Matthias Ginter si prepara a diventare uomo-mercato per la prima volta nella carriera. L’eclettico difensore prodotto del settore giovanile del Friburgo andrà infatti a scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbac h il prossimo 30 giugno e sembra deciso a non prolungare con il club che lo ha consacrato anche a livello internazionale dopo il triennio al Borussia Dortmund.

Colonna da oltre un lustro della Germania , con la quale Ginter ha totalizzato già poco meno di 50 presenze, il giocatore ha parlato del proprio futuro a 'Sport 1', spiegando che la scelta definitiva sulla prossima destinazione non sia imminente: “Non ho idea su quando prenderò la decisione. Potrebbero essere una, due o tre settimane. Non è facile stabilire un programma, non ho fretta: servirà pazienza”.

Ginter, il jolly tedesco che piace a mezza Europa

Il giocatore, in grado di agire indifferentemente da centrale di una difesa a tre o a quattro o da esterno, anche di centrocampo, ma anche da mediano davanti alla retroguardia, ha però poi dato qualche “indizio” sui fattori che potrebbero orientare la propria scelta: "Dovrò valutare cose tecniche e non solo. L'ambiente per me è molto importante: qui al Gladbach c’è sempre stato un familiare. Poi ovviamente guarderò anche alle ambizioni della società, dovrò scegliere il progetto che calzi a pennello per me. Sarà anche importante piacere all'allenatore”. Su Ginter hanno posato da tempo le proprie attenzioni diversi top club europei, dal Bayern Monaco al Tottenham, fino alle italiane Inter, Juventus e Roma.