"L'Inter accelera per Kostic: pronta la bozza del contratto"

Si torna a parlare di Inter per il futuro di Filip Kostic. L'esterno offensivo serbo classe ’92 in forza all’Eintracht Francoforte e reduce dalla storica doppietta in casa del Barcellona nel ritorno dei quarti di Europa League sembra deciso a lasciare a fine stagione il club tedesco, con il quale andrà a scadenza nel 2024, per vivere una nuova esperienza in un club più ambizioso che frequenti con regolarità la Champions League.

Dalla Germania: "L'Eintracht fa il prezzo di Kostic" Potrebbe essere, questo, il ritratto dell’Inter, che secondo quanto riportato da 'Sky Sports Deutschland' avrebbe già mosso passi ufficiali per assicurarsi il giocatore, complice la disponibilità dell’Eintracht a vendere il proprio gioiello per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Un prezzo più che ragionevole anche secondo i dirigenti dell’Inter, che avrebbero già ricevuto dalla proprietà il lasciapassare per presentare un’offerta per un giocatore che sembra rispondere ai canoni che caratterizzeranno la prossima campagna acquisti-cessione dell’Inter, improntata al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, ma con un occhio ai rinforzi necessari nei ruoli da ritoccare.

"Inter-Kostic: c'è l'offerta d'ingaggio" L’eventuale approdo in Italia sembrerebbe trovare il pieno consenso del giocatore, al punto che gli agenti di Kostic sarebbero già in contatto con l’Inter: si lavora su un quadriennale da circa 5 milioni netti di euro all'anno. Kostic, all’Eintracht dal 2018, e in Bundesliga dal 2014 avendo militato anche nell’Amburgo e nello Stoccarda, sarà uno dei protagonisti della Serbia al Mondiale in Qatar, che la nazionale di Dragan Stojkovic disputerà dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione davanti al Portogallo di Cristiano Ronaldo, costretto a disputare i playoff poi vinti dopo aver battuto Turchia e Macedonia del Nord.