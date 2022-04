"Tottenham, Pochettino verso il ritorno con Eriksen. E c'è l'idea De Vrij"

In casa Tottenham le riflessioni sul tema sono già partite circa l’opportunità di provare a far valere il contratto che Conte ha firmato fino al giugno 2023 oppure assecondare la volontà dell’ex ct dell’Italia di cambiare aria. Secondo quanto riportato dal Sun, il presidente Levy sembra orientato verso questa seconda ipotesi, al punto che in casa Spurs si starebbe pensando alla suggestiva ipotesi del ritorno di Mauricio Pochettino .

Mercato Tottenham, si guarda anche alla Serie A

Il manager argentino, sulla panchina dei londinesi tra il 2013 e il 2019, vedrebbe di buon occhio la soluzione, nonostante le modalità del distacco dalla società non siano state indolori. Anzi, ci sarebbe già pronta una lista di acquisti piuttosto illustre per provare a riportare la squadra ad alti livelli, sognando magari un’altra finale di Champions League dopo quella persa nel 2019 contro il Liverpool. Oltre alla conferma di Harry Kane, Pochettino punterebbe sul ritorno di Christian Eriksen, che sta dando ottimi segnali circa il proprio stato di forma dopo l’impianto del defibrillatore sottocutaneo, ma anche su Marcus Thuram, in uscita dal Borussia Moenchengladbach. E non mancherebbero neppure obiettivi dalla Serie A, in particolare l’esterno ivoriano del Torino Wilfried Singo, molto stimato anche dallo stesso Conte, e Stefan De Vrij, che sembra uno dei top player sacrificabili dall’Inter durante la prossima sessione di mercato.