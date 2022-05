"Il Galatasaray vuole Bernardeschi e Vecino: contatti in corso"

Il Galatasaray cerca rinforzi in Italia in vista della prossima stagione. Dopo un'annata pessima, chiusa con un deludente tredicesimo posto in Super Lig, il club turco è in cerca di rilancio e sta guardando con interesse ad alcuni giocatori di Serie A in scadenza di contratto. Secondo il sito turco Sporx.com, il direttore sportivo Pasquale Sensibile sarebbe volato in Italia per parlare con gli agenti di alcuni calciatori, tra questi Matias Vecino e Federico Bernardeschi.