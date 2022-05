"Juve, Inter e Milan interessate al nuovo Lautaro, Charly Alcaraz"

Charly Alcaraz , nuovo gioiello del calcio argentino, si prepara al grande salto in Europa, forse già nella prossima stagione. Secondo Marca il Racing de Avellaneda è pronto ad ascoltare le offerte per la talentuosa seconda punta classe 2002, paragonata al suo predecessore Lautaro Martinez , poi esploso in Italia all' Inter.

Charly Alcaraz: c'è la fila per il 'nuovo Lautaro'

Al Racing fiutano un nuovo affare sulla scia di quello del Toro: secondo quanto riporta Marca Atletico Madrid, Arsenal, Siviglia, Tottenham, Psv, Wolverhampton e le italiane Juve, Inter e Milan avrebbero chiesto informazioni, o inviato alcuni osservatori per valutare più da vicino il giocatore. Alcaraz ha un contratto in scadenza nel 2026 e una clausola di rescissione da 25 milioni di euro, mentre il suo cartellino è stimato dal club intorno ai 20 milioni. Nato centrocampista e in grado di giocare in più zone del campo, ha debuttato in prima squadra nel 2020, all'età di 17 anni. In questa stagione ha segnato quattro reti tra campionato e coppe.