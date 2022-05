Inzaghi sì, Dybala nì: ecco il piano di mercato dell'Inter

Un’Inter forte e ancora competitiva per lo scudetto, ma con la necessità di affrontare almeno un sacrificio e l’opportunità Dybala da tenere in grande considerazione. È questo, in stretta sintesi, l’esito del vertice in vista della prossima stagione andato in scena ieri nella sede nerazzurra tra Zhang, la dirigenza e Inzaghi. […] L’unico argomento non affrontato è stato quello del rinnovo di contratto del tecnico. Ma solo perché non si trattava dell’occasione giusta. Inzaghi non comincerà la stagione in scadenza e allungherà il suo vincolo con il club nerazzurro fino al 2024 con opzione fino per un’altra stagione e ingaggio alzato da 4 a 5,5 milioni di euro: accordi in questo senso erano già stati presi. E Zhang, ieri, ha ribadito che l’allenatore se l’è meritato per quello che ha fatto in questa annata. […]