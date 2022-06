Inter-Lukaku, partono le manovre per il grande ritorno

MILANO - Lukaku-Dybala . Dybala-Lukaku. Il doppio fronte è aperto. Ma se, su quello per l’argentino, l’Inter agisce direttamente, per Big Rom il club nerazzurro lascia la palla al diretto interessato. Del resto è stato il bomber belga a lanciare prima una serie di segnali sul suo desiderio di tornare a Milano e poi a chiedere un confronto con un suo rappresentante di fiducia. Senza questo tipo di “manifestazioni”, infatti, in viale Liberazione nessuno si sarebbe mosso, dopo quanto accaduto la scorsa estate. Ciò non toglie, però, che le porte della Pinetina si spalancherebbero per riabbracciare Lukaku, tenuto conto che, dal punto di vista tecnico-tattico, il suo impatto è ritenuto più decisivo rispetto a quello che potrebbe avere Dybala, ferme restano le sue eccellenti qualità tecniche.

E allora si può dire che la partita per Big Rom si apra concretamente proprio oggi. A Milano, infatti, è atteso lo sbarco di Sebastien Ledure , ovvero il legale di fiducia a cui l’attaccante ha scelto di affidarsi, dopo aver “rotto” con il suo agente Pastorello , che in ogni caso per tutto il mese di giugno sarà ancora il suo rappresentante federale. Ad ogni modo, significa che l’incontro tra Ledure la dirigenza dell’Inter andrà in scena nelle prossime ore, probabilmente già oggi. Nell’occasione, l’avvocato non farà altro che confermare le intenzioni del suo assistito. Ovvero di lasciare a tutti i costi il Chelsea , considerando non più recuperabile il rapporto con Tuchel , che, peraltro, pensa la stessa cosa... Lukaku ha capito di aver commesso un errore, forzando la sua uscita la scorsa estate. Così ora ha già fatto sapere di essere pronto a tagliarsi l’ingaggio fino a rientrare nei parametri nerazzurri.

Tocca a Lukaku liberarsi

Già ma la disponibilità di Lukaku, peraltro da quantificare (ma entreremo nel dettaglio in seguito), non può essere sufficiente. Ciò che l’Inter dirà in maniera chiara e inequivocabile a Ledure è che l’operazione potrà andare in porto solo attraverso un prestito. Già, ma il Chelsea lo accetterà? Un anno fa, il club nerazzurro tirò al massimo per arrivare al prezzo finale di 115 milioni di euro, non concedendo alcuno sconto e facendo irritare Marina Granovskaia, all’epoca figura di massima fiducia di Abramovic. L’era di quest’ultimo è finita. Anzi, proprio ieri è arrivata l’ufficialità dell’insediamento della nuova proprietà, guidata Todd Boehly e da Clearlake Capital. Ebbene, ci sono buone probabilità che la Granovskaia venga confermata ai vertici del club. E allora lo scenario inevitabilmente si complicherebbe. Ma l’Inter non ha alcuna intenzione di scendere in campo: toccherà a Lukaku e Ledure trovare il modo di liberarsi. Da viale Liberazione, al massimo, potrà essere studiata una formula “creativa”: quindi, un prestito sì annuale (non essendo più consentiti quelli biennali), per poi stipularne un altro nel 2023, così da arrivare nel 2024 per ragionare su un eventuale acquisto definitivo.

Decreto Crescita

Insomma, gli incastri sono parecchi e pure complicati. Ma provarci non costa nulla. Tornando alla questione ingaggio, il Chelsea garantisce a Lukaku 12 milioni più 3 di bonus. L’Inter, al massimo, può arrivare a 7, di fatto la metà. Ma c’è pure una novità. Essendo stato ceduto ad agosto del 2021, il bomber belga ha mantenuto la residenza fiscale in Italia per lo scorso anno. Ebbene, se il ritorno in nerazzurro venisse definito entro la fine di giugno, farebbe in tempo ad avere i 6 mesi più un giorno di residenza fiscale in Italia anche per il 2022, mantenendo quindi i benefici del Decreto Crescita. Farebbe una bella differenza dal punto di vista del costo lordo per l’Inter: 10 milioni contro 14. Solo che occorre fare in fretta…