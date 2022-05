Zanetti si coccola Lautaro: "Per l'Inter è un giocatore fondamentale"

Nel giorno in cui è diventato ufficiale l’addio di Ivan Perisic, che ha accettato la proposta del Tottenham di Antonio Conte declinando tanto quella della Juve che il rilancio dell’Inter, in casa nerazzurra si registrano le parole del vice presidente Javier Zanetti su Lautaro Martinez.

Zanetti elogia Lautaro: "Fondamentale ogni volta che gioca" Alla vigilia della Finalissima di Wembley tra Italia e Argentina, l’ex capitano nerazzurro è stato intervistato da 'TyC Sports' e soffermandosi sulla situazione dell’attacco dell’Albiceleste in vista del Mondiale in Qatar del prossimo autunno ha parlato dell'ottimo momento dell'attaccante dell'Inter: “L’Argentina è una squadra intelligente che sa adattarsi ai vari momenti delle partite. C’è solidità in difesa, un centrocampo equilibrato e tanta qualità in attacco: De Paul che è cresciuto molto così come Molina, poi ci sono Messi e Lautaro. Lauti è in un grande momento, con noi è sempre importante ogni volta che gioca”.

L'Inter vuole ripartire da Lautaro Dichiarazioni che possono far sperare i tifosi dell’Inter circa la permanenza del ‘Toro’, reduce dalla miglior stagione della propria carriera dal punto di vista realizzativo. Certo l’eventuale arrivo di Dybala, del quale Zanetti non ha parlato, e l’ipotetico ritorno di Lukaku potrebbero creare affollamento in attacco e appesantire il bilancio del club, ma la volontà dell’Inter è quella di non cedere Lautaro.