"Barcellona, Lukaku è la prima alternativa a Lewandowski"

Il domino dei centravanti è ufficialmente iniziato. Prima ancora dell’avvio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, sono stati i primi movimenti degli attaccanti a dominare le cronache e a inscenare quel tipico meccanismo a catena che promette di interessare parecchi top club europei.

Mercato, sarà l'estate dei centravanti Anche il mercato della Serie A potrebbe essere interessato dalle mosse delle grandi del continente e la formazione più interessata agli scenari che potrebbero determinarsi è l’Inter. Se infatti la Juve il proprio centravanti giovane ce l’ha già, Dusan Vlahovic, e il nuovo Milan di RedBird sembra destinato ad apportare solo qualche correttivo in prima linea alla rosa che ha conquistato lo scudetto, non è un mistero che in casa nerazzurra la possibilità di riportare a Milano Romelu Lukaku stia diventando sempre più concreta. Eppure, come riporta il Mundo Deportivo, la concorrenza per il centravanti belga separato in casa con il Chelsea non manca.

"Barcellona, cercasi numero 9: in lista c'è anche Lukaku" Il pericolo maggiore per l’Inter si chiama Barcellona. La società blaugrana è tornata il colosso economico di sempre dopo aver superato la crisi economica che ha causato l’addio di Leo Messi e secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' ha individuato Lukaku come prima alternativa a Robert Lewandowski per il ruolo di centravanti della prossima stagione. La novità del mercato estivo 2022 sembra infatti essere il ritorno d’attualità della figura del 9 classico anche per gli allenatori della scuola spagnola, anzi catalana: così mentre Pep Guardiola si è già assicurato Erling Haaland per il suo Manchester City, scatenando proprio il domino degli attaccanti, il suo allievo Xavi “si accontenterebbe” del polacco che ha rotto con il Bayern, ma che il club tedesco potrebbe decidere di non liberare un anno prima della scadenza, pur avendo già individuato nel senegalese del Liverpool Sadio Mané il possibile erede di Lewandowski.