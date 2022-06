Lautaro, messaggio all'Inter: "Non so nulla, ma mi piacerebbe restare"

Argentina e Inter, Lautaro segna un gol ogni due partite

Del resto il suo score con l’Argentina è in linea con la media-reti con l’Inter: quasi un gol ogni due partite con la Seleccion (20 in 38 gare), mentre in nerazzurro l’ex Racing è reduce dalla miglior stagione realizzativa della propria carriera, con una media identica: 25 centri in 49 gare. Il tutto senza essere un centravanti classico, dal momento che Lautaro è un modernissimo attaccante universale in grado di ricoprire più ruoli e di svolgere più compiti tattici, come ben si sono accorti anche gli stessi tifosi dell’Inter nelle ultime due stagioni trascorse in coppia con attaccanti molto differenti come Romelu Lukaku prima e Edin Dzeko poi.