Inter, senti Perisic: "Che orgoglio essere un giocatore del Tottenham!"

Dopo il tempo dei saluti in casa Inter, è tempo delle presentazioni con la nuova maglia, il Tottenham. Ivan Perisic ritrova il suo ex allenatore Antonio Conte (il quale, a dire il vero, non aveva esattamente creduto in lui alla prima stagione in nerazzurro del tecnico salentino, mandandolo in prestito al Bayern Monaco, in cui Perisic ha vinto la Champions League) e, sul suo account Instagram, esprime la propria felicità per la nuova avventura.

Inter, Perisic: "Super orgoglioso di essere del Tottenham" Per il croato, col team londinese, un contratto biennale a 11 milioni a stagione. Anche se, a quanto pare, Perisic non ne ha mai fatta una questione di soldi volendo a tutti i costi provare l'esperienza in Premier League, campionato top class con cui da tempo avrebbe voluto misurarsi: "Sono super orgoglioso di essere un giocatore del Tottenham e non vedo l'ora di intraprendere questo nuovo, eccitante viaggio. Così come disputare la prima partita con questa maglia", scrive su Instagram a margine delle foto della firma sul contratto e dell'esibizione della nuova casacca.