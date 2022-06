"L'Inter deve fare cassa: Conte punta Bastoni"

Inter: Conte chiama Bastoni, ma lui vorrebbe restare

Secondo quanto riportato dal 'Daily Express', Bastoni tornerebbe volentieri a lavorare con Antonio Conte, in quanto fu proprio il tecnico salentino a farlo esordire con la maglia dell'Inter, affidandogli un ruolo chiave. Tuttavia, Bastoni è felice all'Inter e non vorrebbe lasciare Milano, il suo eventuale trasferimento sarebbe quindi fermo.

Bastoni: il Tottenham è ottimista

Il Tottenham è consapevole della difficoltà della trattativa, ma resta ottimista, in quanto la condizione finanziaria dell'Inter potrebbe cambiare la situazione. I nerazzurri potrebbero essere costretti ad una cessione importante per far quadrare i conti, e gli Spurs potrebbero quindi approfittarne. Il media britannico continua, spiegando che Bastoni è in cima alla lista del duo Conte-Paratici, e nonostante la volontà del calciatore sarebbe quella di restare in nerazzurro, un'offerta da 54 milioni di sterline potrebbe sbloccare l'affare.