Inter, i tifosi implorano Bastoni: "Incatènati ad Appiano"

La partita contro la Germania, che ha segnato il debutto dell’ Italia nella Nations League 2022-’23, è coincisa anche con l’inizio di un nuovo ciclo per gli Azzurri, che proprio attraverso il torneo che ha visto la squadra di Mancini chiudere al terzo posto nel 2021, ha come focus la qualificazione all’ Europeo 2024 , che si svolgerà proprio in Germania, possibilmente per provare a difendere il titolo.

Inter, tifosi scatenati sui social: "Basto, resta"

Da “Rimani Basto” a “Stay in Inter”, passando per “Non andartene dall'Inter, Ale" o "Basto resta con noi", fino ai più semplici “Basto” o all’hashtag “#bastoniresta”, c’è anche chi è arrivato a chiedere sacrifici "Basto incatenati ad Appiano". La fantasia dei tifosi nerazzurri si è scatenata per provare a scongiurare che sia proprio il difensore il sacrificato della rosa di Simone Inzaghi sull’altare del bilancio nel mercato estivo che sta per prendere il via.

Inter, l'ombra del Tottenham su Bastoni

Acquistato dall'Inter nel 2017, ma approdato in prima squadra solo due anni dopo al termine delle esperienze in prestito all'Atalanta, club dal quale i milanesi l'avevano prelevato, e al Parma, Bastoni è diventato un titolare inamovibile nella seconda parte della stagione 2019-'20, quando Antonio Conte ha iniziato a preferirlo a Diego Godin, diventando poi un pilastro dell'anno dello scudetto e confermandosi sotto la gestione Simone Inzaghi. Lo stesso Conte vorrebbe portare il giocatore al Tottenham, che nelle prossime settimane potrebbe presentare ai nerazzurri un'offerta ufficiale.