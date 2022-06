Correa: “Lautaro resta? Non parliamo di calcio. Dybala? Gli auguro il meglio”

Joaquin Correa non si sbilancia. Intercettato all'inaugurazione del nuovo ristorante milanese di Augustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez , che si trova nel quartiere di Brera e si chiama 'Coraje', l'argentino dell' Inter ha preferito non sbottonarsi sul futuro del suo connazionale e compagno all'Inter e su quello che potrebbe diventarlo presto, ossia l'ex Juventus Paulo Dybala.

Correa: “Con Dybala siamo amici, mi auguro sia felice”

Dribbling perfetti quelli di Correa. Addirittura due. E giornalisti che tornano a casa con un nulla di fatto. O quasi. Perché comunque Correa ha parlato, non dicendo però niente. Prima di tutto gli è stato chiesto se Lautaro Martinez resta all'Inter: “Non parliamo di calcio” la risposta raggelante del Tucu. Poi ecco l'argomento Dybala entrare prepotentemente in gioco: “Se viene all'Inter? Spero sempre nel meglio per lui, è un mio amico e mi auguro che lui sia felice”. Palla al centro.

Meglio allora parlare delle ultime uscite dell'Argentina: prima il tris all'Italia a Wembley e poi la cinquina all'Estonia firmata interamente da Leo Messi: “Ci siamo divertiti. E' stata una bella vitoria, stiamo facendo un bel percorso assieme e ora dobbiamo continuare così”. Per accogliere altri connazionali in nerazzurro e parlarne ci sarà tempo.