"Bastoni, duello Conte-Ten Hag: lo vogliono Tottenham e United!"

Manchester United e Tottenham avrebbero chiesto informazioni all' Inter per Alessandro Bastoni . Secondo il Daily Mail, i nerazzurri valutano il difensore circa 70 milioni di euro, ma nonostante questo Antonio Conte spera di fare un secondo colpo dopo Perisic , preso poche settimane fa proprio dall'Inter. Sì, il giocatore – qualora dovesse partire – sembrerebbe più vicino agli Spurs che allo United. Ecco perché.

Bastoni, con Conte all'Inter uno scudetto

Bastoni, con Conte in panchina, ha vinto lo scudetto con l'Inter. L'allenatore leccese conosce bene il giocatore e viceversa. Ecco perché la scelta più ovvia sarebbe questa. Non solo: Bastoni avrebbe la garanzia di disputare la Champions League, cosa che invece non avverrebbe qualora si dovesse trasferire a Manchester.

Il Tottenham ha pescato, e piuttosto bene, già a gennaio dall'Italia. Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, arrivati dalla Juve, sono stati tra i protagonisti della rincorsa, con lieto fine, di Kane e compagni al quarto posto in Premier League.

United: ricostruzione con Ten Haag

In casa United lo scenario è diverso. È appena arrivato dall'Ajax Erik ten Haag, che ha il compito di ricostruire una squadra che quest'anno ha fallito l'obiettivo minimo, ossia la qualificazione alla Champions League. Ralf Rangnick, che all'inizio doveva rimanere come consulente dopo l'esperienza da tecnico, se n'è andato. La buona notizia è che ci sarà ancora Cristiano Ronaldo.

Il Manchester, secondo il Daily Mail, sarebbe comunque in corsa per Bastoni, che quest'anno con l'Inter ha giocato 44 partite e che in Nazionale si è preso il ruolo da titolare dopo l'addio di Giorgio Chiellini all'azzurro. Il giocatore, però, ieri sera ha fatto sapere di essere tranquillo di ricominciare la stagione a luglio ad Appiano. E proprio in queste ore è in corso un incontro tra la dirigenza nerazzurra e Tullio Tinti, agente del difensore e di Simone Inzaghi.