“Inter, il Psg irrompe per Skriniar”

Secondo Le Parisien , su Milan Skriniar avrebbe messo seriamente gli occhi il Paris Saint Germain . Il difensore centrale slovacco dell' Inter , addirittura, sarebbe ora un obiettivo prioritario come alternativa a Sergio Ramos . Il nuovo consigliere sportivo del presidente Nasser A-Khelaifi, Luis Campos , si sarebbe messo alacremente al lavoro per soddisfare le richieste dell'allenatore parigino.

“Campos è stato in Italia per Skriniar”

Campos sarebbe stato proprio a Milano per avviare la trattativa per Skriniar, vedendo dunque i dirigenti nerazzurri. In casa Inter, sarà praticamente obbligatorio fare un sacrificio importante in questa estate di mercato, ma finora si era parlato più di Bastoni che di Skriniar. Molto dipenderà dalla valutazione che i nerazzurri daranno al difensore e dalla cifra che a Parigi saranno disposti a spendere per uno dei giocatori che più hanno impressionato. E non solo quest'anno.

Oggi, prima che nella sede dell'Inter arrivasse Tinti, agente di Bastoni, in via della Liberazione c'era stato anche l'agente di Skriniar, Fabrizio Ferrari. C'è un gran viavai di procuratori, insomma, dalle parti di casa Inter. E piacciono moltissimo i difensori, tra i migliori anche quest'anno nonostante lo scudetto sfumato. Se aggiungiamo che pure De Vrij è a rischio partenza, capiamo come probabilmente la retroguardia nerazzurra l'anno prossimo dovrà essere ricostruita.