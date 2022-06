Martinez: “Lukaku vuole giocare dove si sente importante”

Dice e non dice Roberto Martinez , commissario tecnico del Belgio , quando parla di Romelu Lukaku , al momento infortunato ma che è al centro di una vera e propria telenovela di mercato: tornerà in Italia, all' Inter , o resterà al Chelsea nonostante la stagione con più fiele che miele? I nerazzurri lo rivorrebbero, la nuova proprietà inglese deve ancora decidere il futuro dei londinesi.

Martinez: “Lukaku rimarrebbe al Chelsea con l'approvazione di tutti”

Martinez non si sbilancia, in fin dei conti, anche perché forse non conosce neanche lui quale sarà il futuro di Big Rom. Ma tra le righe della conferenza stampa qualcosa dice: “E’ molto chiaro cosa vuole Lukaku: vuole essere importante per la squadra, vuole tornare a giocare il suo calcio. Se rimarrà al Chelsea lo farà con l’approvazione di tutti, altrimenti cambierà perché tutti sono d’accordo su questo. E’ un tema caldo sicuramente il suo futuro, ma al momento sta recuperando dall’infortunio e questo è il suo unico pensiero al momento”.

Forse questo è il pensiero di Lukaku, ma non del suo agente, alacremente al lavoro. Perché il bomber belga torni a Milano molte tessere del puzzle devono andare al loro posto. Anche se ad Appiano Gentile in tanti già sognano il tridente Dybala-Lukaku-Lautaro. E per qualcuno, se l'Inter mettesse insieme questo tris d'assi, sul tavolo da poker resterebbe ben poco per tutti gli avversari.