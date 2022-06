"Il Psg fa sul serio per Skriniar: lo slovacco priorità per Campos"

La stagione si è conclusa da meno di un mese, ma in casa Psg le grandi manovre per il futuro sono iniziate da tempo. L’ennesima delusione in Champions League, con l’eliminazione agli ottavi contro il Real Madrid futuro campione, ha spinto la società a operare la rivoluzione, ma fuori dal campo.

Se infatti la rosa ripartirà dal rinnovo di Kylian Mbappé e da un attacco difficilmente migliorabile, è ufficiale l’arrivo di Luis Campos , dirigente portoghese ex Lille, con un passato anche al Monaco, che prenderà in sostanza il posto di Leonardo, ma che manterrà il proprio posto da consulente esterno con Antero Henrique nel ruolo di direttore sportivo.

Psg, l'obiettivo è sempre la Champions League

I due, come comunicato dallo stesso Psg, lavoreranno in simbiosi per “l’organizzazione” e il “reclutamento” della “squadra maschile”, senza commistione dei ruoli. Campos, tuttavia, come riportato da 'L’Equipe', sembrerebbe avere già idee piuttosto chiare sulle priorità per rinforzare la squadra in vista di un nuovo assalto all’agognata Champions League.

"Milan Skriniar priorità per Campos"

In attesa di sciogliere il nodo dell’allenatore, tra il sogno Zidane e l’esonero quasi scontato di Mauricio Pochettino, Campos punta a inserire in rosa un difensore di caratura internazionale e il suo primo obiettivo, anzi la "priorità" di Campos, secondo il popolae quotidiano francese, sarebbe Milan Skriniar. Per lo slovacco dell’Inter il Psg ha già fatto pervenire ai nerazzurri una proposta da 50 milioni, respinta al mittente. L’Inter valuta il giocatore 70 milioni, un accordo può essere trovato magari circa a metà strada, ma la sensazione è che il Psg faccia davvero sul serio per l’ex sampdoriano. Una volta sistemata la difesa Campos punterà tre centrocampisti, un esterno e un attaccante per completare il reparto.