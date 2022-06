Lukaku, svolta Chelsea. Sì al prestito: la chiave è Dumfries (più conguaglio)

La svolta è maturata quando il signor Todd Boehly, neoproprietario del Chelsea, ha detto sì al prestito di Lukaku all'Inter, forte dell'approvazione di Tuchel i cui rapporti con il belga non sono mai stati idilliaci, per usare un eufemismo. I segnali delle ultime ore sono decisamente incoraggianti per i nerazzurri: la volontà del giocatore, che vuole a tutti i costi ritornare a Milano; l'entusiasmo di Simone Inzaghi alla prospettiva di avere nei ranghi un cannoniere di questo calibro; il placet di Zhang. La contropartita tecnica si chiama Denzel Dumfries, 26 anni, esterno olandese richiesto espressamente da Tuchel. La contropartita pecuniaria per un anno di prestito si aggira attorno ai 20 milioni di euro: oltre quella somma, l'Inter non intende andare, considerato che, meno di un anno fa, il Chelsea ha pagato 115 milioni di euro il cartellino di Lukaku.