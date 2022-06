Inter, serve una cessione pesante e un attivo di 60-80 milioni

MILANO - Non solo la riunione per Lukaku. Oggi l'Inter incontrerà anche l'agente di Asllani per definire l'accordo con il centrocampista dell'Empoli che a sua volta è al lavoro per chiudere l'intesa con Satriano, che in Toscana andrà in prestito. Se non ci saranno intoppi nell'una o nell'altra trattativa, l'affare sarà ufficializzato all'inizio della prossima settimana, dopo le visite mediche dei due giovani. Per il prestito di Asllani (4 milioni) saranno utilizzati i soldi arrivati dal Monza per Di Gregorio. Per procedere con gli altri acquisti, invece, servirà una cessione pesante perché il mercato va chiuso con un attivo di 60-80 milioni e un taglio del 10% del monte ingaggi che, a dispetto degli addii di Perisic, Vecino e Vidal (con buonuscita), vedrà “contabilizzati” gli aumenti relativi ai rinnovi di Bastoni, Barella, Martinez e Brozovic. Una mano la darebbe anche la vendita di Pinamonti, sempre molto richiesto.

Mercato Inter, vertice per Bremer Dopo i 13 gol segnati quest'anno in A, l'Inter valuta “Pina” non meno di 20 milioni. Da verificare se può interessare al Torino con il quale ci sarà la prossima settimana un vertice, magari direttamente tra Cairo, Zhang e Marotta, per provare a intavolare la trattativa su Bremer, il primo obiettivo per la difesa.