"Sanchez pronto a tagliarsi lo stipendio per il Barcellona"

"Sanchez pronto a un sacrificio per il Barcellona"

El Niño Maravilla è ancora legato all'Inter dal contratto di un anno, e dovrà rescindere dal club nerazzurro prima di firmare con la società della Liga. Sanchez a Barcellona si è trovato benissimo nel triennio 2011-2014 e ha ancora una residenza nel capoluogo catalano, oltre a tanti amici. Secondo La Tercera, il giocatore, alla ricerca dell'ultimo contratto in Europa, sarebbe disposto a fare un importante sacrificio finanziario per convincere il tecnico Xavi a puntare su di lui. Il Barcellona, sempre secondo il portale cileno, non si è ancora mosso ma sarebbe interessato a Sanchez, considerata una buona opzione low cost in un periodo di evidente difficoltà finanziaria.