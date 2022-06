"Addio Bastoni, il Tottenham cambia obiettivo: Conte vuole Hincapié"

La trattativa tra Inter e Psg per Milan Skriniar potrebbe fare del centrale slovacco il sacrificato illustre dell’estate nerazzurra. Una scelta inevitabilmente dolorosa, ma giustificata dall’ammontare dell’offerta in arrivo dalla Francia e comunque, al netto delle qualità dell’ex doriano, più sopportabile per Simone Inzaghi e i tifosi rispetto alle eventuali partenze di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez.

Inter, Skriniar più "sacrificabile" di Bastoni Il difensore della nazionale italiana ha caratteristiche meno comuni rispetto a quelle di Skriniar e sarebbe stato quindi più difficile sostituirlo. Caratteristiche ben note ad Antonio Conte, che ha fatto il possibile per portare il giocatore al Tottenham insieme al ds Fabio Paratici, ma che sembra ormai convinto delle difficoltà dell’operazione, al punto da aver cambiato obiettivo per rinforzare la difesa in vista del ritorno in Champions League.

Tottenham a caccia di difensori In attesa di provare a chiudere per Djed Spence del Middlesbrough, infatti, il quarto acquisto dell’estate degli Spurs dopo il portiere Fraser Forster, dopo Ivan Perisic e dopo il centrocampista Yves Bissouma potrebbe proprio essere un difensore. Secondo quanto riportato dal 'Sunday Mirror', tuttavia, il giocatore in questione non sarebbe una delle alternative “note” a Bastoni, lo spagnolo Pau Torres del Villarreal o il croato Bosko Gvardiol del Leeds, bensì l’ecuadoregno Piero Hincapié del Bayer Leverkusen.