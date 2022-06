Dybala all'Inter, la Joya aspetta il via libera mentre si rilassa a Miami

MILANO- Mentre mercoledì Henrikh Mkhitaryan sarà a Milano per svolgere le visite mediche di ritiro e firmare il contratto biennale che lo legherà all'Inter, Paulo Dybala aspetta ancora il via libera per diventare un giocatore nerazzurro. Intanto, però, l'ex juventino si tiene in forma con partite di tennis e con match amichevoli di pallone. Nella notte tra sabato e domenica è sceso in campo in squadra con Paul Pogba , con il quale ha diviso lo spogliatoio ai tempi della Juventus. I due hanno sorriso prima e dopo la gara benefica, ma non hanno perso l'occasione di farsi ritrarre in foto insieme a Jimmy Butler, stella della Nba che milita nei Miami Heat. Gli scarpini da gioco li hanno messi anche Ronaldinho, Roberto Carlos, Zakaria, Matuidi, Frey, Kluivert, Vinicius Junior, Vidal, Militao, Rivaldo, Cafu, Aldair, Amauri e Trezeguet.

La Joya è stato uno dei più acclamati e si è divertito in attesa di definire il suo futuro . La trattativa con l' Inter è stata messa in stand by solo perché la priorità nerazzurra era l'arrivo di Lukaku, ma Marotta non ha dubbi che nell'attacco a disposizione di Inzaghi ci sarà anche l'ex numero 10 della Juve. L'ad vuole solo che la richiesta economica dell'argentino e del suo agente Antun per le commissioni rientrino nei parametri del club. E' il classico gioco delle parti: l'Inter non ha fretta perché sa che Dybala non ha un' opportunità migliore rispetto a quella di indossare la maglia nerazzurra, ma anche il giocatore è conscio che la società di Zhang non troverà a parametro zero un altro giocatore del suo valore. Ecco perché il matrimonio si celebrerà.

Asllani e gli altri obiettivi nerazzurri

Oltre a Mkhitaryan, in settimana potrebbero esserci le visite mediche di Asllani che ha già trovato l'accordo con l'Inter. E' stato impegnato fino a pochi giorni fa con l'Albania in Nations League e adesso si sta godendo le vacanze. Altre trattative: l'Inter attende magari già oggi il rilancio (70 milioni?) del Psg per Skriniar. Inzaghi spera che non sia necessario sacrificare anche Dumfries (Chelsea). A giorni il summit con il Torino per Bremer che preme per venire all'Inter, ma finché non sarà ceduto Skriniar...

Lutto per Simone Inzaghi

Stamani il tecnico sarà insieme ai suoi familiari ai funerali della nonna Maria, madre di papà Giancarlo, che si terranno nella parrocchia di San Nicolò, in provincia di Piacenza. Scomparsa negli scorsi giorni a 93 anni, Simone ha interrotto le sue vacanze in barca a Ponza per stare vicino ai suoi cari. Sul giornale La Libertà ieri i fratelli Inzaghi hanno pubblicato un toccante necrologio: «Sappiamo che tiferai come sempre per noi da lassù, speriamo di farti felice».