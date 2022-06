Dopo l'accordo di sabato tra Ionut Radu e la Cremonese, ecco il vertice per i dettagli. Oggi pomeriggio, nella sede dell'Inter, l'agente Oscar Damiani e l'uomo di mercato della Cremonese, Ariedo Braida, hanno incontrato i dirigenti nerazzurri per il trasferimento del portiere con la formula del prestito. L'intesa è in cassaforte, restano da definire gli ultimi aspetti legati allo stipendio del giocatore, rassicurato dalla copertura economica garantita dall'Inter.