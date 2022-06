Lukaku-Inter, l'elogio della Christillin: "Marotta è il genio della lampada"

Lukaku-Inter, la formula del contratto e lo stipendio: tutte le cifre

Qatar2022, la Christillin: "Quando fu scelta la sede era un'altra Fifa..."

"In generale, prima di accettare la candidatura di alcuni Paesi, andrebbero fatte maggiormente una serie indagini sui diritti umani - ha risposto la Christillin alle domande dei conduttori su alcune notizie che arrivano dal Qatar, come quella del carcere per coloro che fanno sesso da non sposati -. Quella era un'altra Fifa, questa assegnazione venne fatta nel 2010. Dall'altra parte c'è anche la richiesta di Amnesty International di risarcimento per le famiglie di tutti quei lavoratori che non si sa che fine abbiano fatto. Con la presidenza Infantino non si sarebbero fatti i mondiali in Qatar? Questo non posso affermarlo ma forse un pochino più di attenzione. Oggi la Commissione è stata messa in campo e siamo molto attenti a cosa succede".