Dalla Francia: "Psg pronto ad accelerare per Skriniar"

Definito il ritorno di Romelu Lukaku, la “pausa di riflessione” dell’Inter nella trattativa per l’ingaggio di Paulo Dybala è legata alla gestione dell’abbondanza di attaccanti in rosa. Edin Dzeko e Alexis Sanchez non sembrano più rientrare nei piani del club, ma si cercano acquirenti, mentre non sembra in discussione la permanenza di Lautaro Martinez.

Inter, sarà Skriniar il gioiello sacrificato sul mercato? Tutto lascia pensare, quindi, che il top player che la società sarà costretta a cedere per ragioni di bilancio sarà Milan Skriniar e del resto lo stesso amministratore delegato Beppe Marotta nei giorni scorsi ha chiarito come il “sacrificio” potrebbe avvenire proprio in difesa. E dopo che l’agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, lo stesso di Simone Inzaghi, ha ribadito ancora una volta che il centrale della nazionale resterà in nerazzurro, tutti gli indizi conducono allo slovacco.

"Psg, ecco il piano per Skriniar" Skriniar è un obiettivo ormai dichiarato del Paris Saint-Germain e a tal proposito a fare il punto della situazione è 'Rmc Sport'. Secondo la popolare testata francese il club del presidente Al-Khelaifi non ha ancora presentato un’offerta ufficiale all’Inter, ma ha tutta l’intenzione di aprire una trattativa e di provare a concluderla in tempi brevi per il centrale particolarmente apprezzato dal nuovo consulente di mercato del Psg Luis Campos.