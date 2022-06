I tifosi dell'Inter implorano Skriniar su Instagram: "Resta con noi"

"Puma Orbita Serie A", anche Chiellini e Skriniar tra i testimonial

Numerosi i testimonial scelti per lanciare la campagna, individuati anche tra giocatori che non faranno più parte della Serie A 2022-’23, come Giorgio Chiellini, fresco di addio alla Juve per vivere l’avventura ai Los Angeles FC, e Gianluigi Buffon. Tra i campioni d’Italia del Milan è stato scelto Olivier Giroud, ma non manca anche uno dei giovani simbolo del calcio italiano come Davide Frattesi. Due gli interisti, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, curiosamente due dei giocatori “indiziati” di lasciare la maglia nerazzurra durante la sessione di mercato che sta per aprirsi.