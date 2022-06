Boca Juniors, Battaglia chiama Vidal: "Ci farebbe fare il salto di qualità"

Inter, il Boca Juniors fa sul serio per Vidal

Il campionato argentino è iniziato da poche settimane, ma il primo obiettivo in ordine cronologico sarà la Copa Libertadores, che vedranno i gialloblù scendere in campo tra fine giugno e inizio luglio per gli ottavi di finale contro il Corinthians. Intervistato dal quotidiano ‘Olè’, il tecnico del Boca ha provato a dribblare gli argomenti di mercato, accettando però di parlare dell’interessamento del club della Bombonera per Arturo Vidal.