Pinamonti piace al Monza: l'Inter a colloquio con Galliani

MILANO- Nel giorno in cui Alex Cordaz ha rinnovato il suo contratto con l' Inter per il 2022-23 (farà il terzo dietro Handanovic e Onana), l'ad del Monza Adriano Galliani è salito da pochi minuti nella sede di viale della Liberazione per discutere dell' affare Pinamonti e di Pirola . Ad attenderlo l'ad Marotta e il ds Ausilio.

Il Monza su Pinamonti

Per l'Inter, che valuta "Pina" 20 milioni, sarebbe una cessione importante e utilissima per il bilancio. Pinamonti è seguito anche dalla Salernitana. Possibile cambio di sede per l'amichevole tra il Monaco e l'Inter che non si dovrebbe più giocare a Basilea il 16 luglio.