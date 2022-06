“Vidal tentato: Beckham lo vuole all'Inter Miami”

Arturo Vidal potrebbe cambiare Paese, ma non nome della squadra. Dall' Inter , infatti, potrebbe ritrovarsi nell' Inter di Miami di Davide Beckham . Lo scrive Marca. Ormai l'esperienza in nerazzurro, dopo due anni, è giunta al capolinea, dunque si tratta solo di capire dove giocherà l'anno prossimo il cileno, conteso anche da Boca Juniors e Flamengo . A sorpresa, però, la sua prossima destinazione potrebbe non essere il Sudamerica, ma la Mls americana.

“Vidal, pronto ingaggio da 3,8 milioni di euro”

Beckham avrebbe approfittato di un evento organizzato in Florida da Roberto Carlos e Ronaldinho per avvicinare e per parlare di persona con il 35enne sudamericano. Oltre che da Flamengo e Boca Juniors, Vidal viene tirato per la giacchetta pure dalla squadra qatariota dell'Al Rayyan e dai cileni del Colo Colo. Secondo Marca, per Vidal all'Inter Miami ci sarebbe pronta un'offerta da 3,8 milioni di euro all'anno, ma lui potrebbe volere la stessa cifra che guadagna l'argentino ex Napoli e Juve Gonzalo Higuain, ossia poco meno di 5,5 milioni di euro bonus compresi.

Vidal in questi ultimi mesi ha più volte detto di desiderare una nuova squadra, ma ancora non ha deciso in quale club preferirebbe giocare. Beckham e tutto ciò che rappresenta sarebbero sicuramente un buon pretesto per preferire l'Inter Miami, ma il futuro è ancora tutto da delineare.