"Sebastiano Esposito all'Anderlecht: l'Inter si riserva il controriscatto"

Il quotidiano belga ‘Het Laatste Nieuws’ ha infatti fornito nella sua versione online i dettagli dell’intesa tra l’ Inter e l’ Anderlecht , che è riuscito ad assicurarsi le prestazioni del centravanti classe 2002 reduce da una buona stagione al Basilea, chiusa con 7 gol totali in 34 presenze tra campionato e coppe in quella che è stata la prima annata da titolare in carriera. In precedenza l’attaccante napoletano, dopo il debutto in A con l’Inter nel 2020, aveva militato nella Spal e nel Venezia, contribuendo alla promozione in A dei lagunari nella stagione 2020-’21.

L'Inter si riserva il controriscatto per Esposito

Il trasferimento avverrà con la formula del prestito, ma è significativo tanto il fatto che i biancomalva abbiano insistito per ottenere il diritto di riscatto, quanto che l’Inter si sia voluta riservare quello di controriscatto. Secondo il sito belga l’Anderlecht potrà assicurarsi il cartellino di Esposito per 5 milioni di euro, mentre l’Inter potrà riportare alla base il prodotto del proprio vivaio alla cifra di 6,5 milioni di euro. In soldoni, è proprio il caso di dirlo, Esposito potrebbe lasciare l’Inter al termine della prossima stagione anche se solo per… qualche giorno, visto che il classe 2002 potrà tornare ad essere a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter in cambio di 1,5 milioni.

L'Anderlecht riparte da Felice Mazzù

Potenzialmente un affare per entrambi i club, visto che l’Anderlecht del tecnico Felice Mazzù punta a tornare a lottare per il titolo di Jupiter League dopo un’annata non esaltante. L’allenatore di origini italiane ha preso il posto di Vincent Kompany, che ha lasciato Bruxelles per accettare la proposta arrivata dal Burnley al termine di una stagione che ha visto la squadra della capitale chiudere il campionato belga solo al terzo posto, valso la qualificazione alla fase a gironi della Conference League.