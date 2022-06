Lukaku torna a Milano per ridiventare re (aspettando Ibra)

Prima o poi, presumibilmente più prima che poi, qualcuno risistemerà il gigantesco murale apparso a San Siro il 15 febbraio 2021. S'intitola "Face to face, heart to heart". Ritrae il testa a testa fra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic che caratterizzò il derby di Coppa Italia fra Inter e Milan. Raccontò all'epoca Marco Keyone, autore dell'opera insieme con Stefania SteREAL: "Per noi, l'importante era lasciare questo messaggio, molto diverso da quello che gli altri hanno visto: agonismo, intensità e amore per la squadra, per Milano. Questo è ciò che abbiamo rappresentato, uno scontro che può diventare anche duro, ma solo in campo per portare a casa il risultato, faccia a faccia, ma con il cuore, nerazzurro o rossonero...veri, sempre! Face to face, heart to heart". Sei mesi più tardi, esattamente il 9 agosto 2021, il murale venne imbrattato dai tifosi interisti, inferociti per il ritorno di Lukaku al Chelsea e assolutamente impermeabili ai 115 milioni sganciati dai Blues per il belga.

Lo striscione D'altra parte, la scritta inalberata accanto al murale deturpato era icastica: "Ci avete rotto i c....". Firmato CN69, Curva Nord 69. La stessa che il 22 giugno scorso, sulla pagina Facebook L'urlo della Nord' alla notizia del ritorno di Lukaku, ha scritto: "La Curva Nord sostiene l'Inter ne non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell'estate scorsa). Tutto ciò che in futuro verrà eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore... E' stato sostenuto (e trattato) come un re, ora è uno come tanti. Sia altresì chiaro che non tiferemo mai contro Lukaku e indosserà nuovamente la maglia dell'Inter".