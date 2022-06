Inter: chi è Kristjan Asllani, il "tuttocampista" arrivato come vice-Brozovic

Il suo approdo all'Inter è stato adombrato da quello del ritorno ufficiale di Romelu Lukaku. Ma la storia di Kristjan Asllani merita, eccome, di essere raccontata. Si tratta dell'ennesima perla del settore giovanile dell'Empoli, dove il ragazzo, classe 2002, ha fatto tutta la trafila per intero. E' nato in Albania (oggi è già nel giro della nazionale maggiore di Edy Reja), a Elbasan, ma è toscano di adozione: il padre è stato il primo ad arrivare in Italia, poi il resto della famiglia, stabilitasi a Buti, in provincia di Pisa, piccolo comune da circa 4mila abitanti famoso per i pastifici. In uno di questi ha trovato impiego la madre di Kristjan. Il padre, invece, lavora per le acque della regione Toscana.

Inter, Asllani: quel "tuttocampista" moderno preso come vice-Brozovic In nerazzurro Asllani arriva come "vice" di Marcelo Brozovic, per dargli un minimo di respiro, dal momento che il croato è stato impiegato la bellezza di 48 volte nella passata stagione: "Ha le caratteristiche del campione, non sbaglia un pallone e gioca ovunque", disse di lui Aurelio Andreazzoli. E in effetti è così: l'ex tecnico della Roma lo impiega davanti alla difesa, ma Asllani, nel vivaio empolese gioca anche da trequartista che vede la porta, realizzando 22 reti in 5 anni.