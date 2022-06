Inter, l'augurio di Perisic ad Asllani: "In bocca al lupo, piccolino"

La nuova Inter è la dimostrazione di tutto questo, non solo perché Romelu Lukaku è stato costretto a prendere il numero 90 perché l’amato 9 appartiene già ad Edin Dzeko , colui che meno di un anno fa ne aveva preso il posto al centro dell’attacco nerazzurro, ma anche perché l’altro nuovo acquisto già ufficializzato, Krijstan Asllani , si è assicurato il numero 14, che fino a pochi giorni fa in casa Inter era sulle spalle di un certo Ivan Perisic .

Perisic e l'augurio speciale ad Asllani

Una responsabilità condivisa dallo stesso Perisic, che ha dimostrato di non aver affatto dimenticato l’Inter nonostante la decisione di rifiutare il rinnovo per trasferirsi al Tottenham dedicando un commento particolarmente affettuoso al post Instagram con il quale l’Inter ha comunicato di aver assegnato la maglia del croato ad Asllani. Tra i tanti benvenuto dei tifosi nerazzurri c’è stato infatti anche quello di Perisic : "In bocca al lupo piccolino" le parole usate dal croato, che avranno sicuramente emozionato e caricato ulteriormente l’ex empolese già reduce dall’inedita presentazione ricevuta via Twitter da Romelu Lukaku.