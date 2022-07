Mkhitaryan: "Inter, sono qui per vincere. Ho parlato con Inzaghi"

Henrikh Mkhitharyan si è vestito di nerazzurro e ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore dell'Inter in un'esclusiva intervista al canale tematico nerazzurro. Ha detto di essere felice ed emozionato e di non vedere l'ora di scendere in campo con i nuovi colori addosso dopo i tre anni in giallorosso con la Roma.

Mkhitaryan: “Sono felice e mi sento molto bene” Eccolo, allora, Mkhitaryan, primo armeno a giocare in Serie A e ora nell'Inter: “Sono felice, mi sento molto bene. Sono contento di essere un giocatore dell'Inter e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con la squadra e giocare con la maglia dell'Inter". Da avversario ha avuto un particolare feeling con la porta difesa da Handanovic, con 3 gol e un assist in 7 presenze: “Non so perché, ma mi è capitato di giocare molto bene contro l'Inter. Ho segnato e servito un assist: è stato bello sfidarla, ma adesso non vedo l'ora di giocare e segnare in maglia nerazzurra".