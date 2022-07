Vidal-Inter ai saluti: Flamengo o Boca per il cileno

MILANO - Boca Juniors o Flamengo, sicuramente non Inter. Il futuro di Vidal rimane incerto nella destinazione, non nella volontà da parte del giocatore e del club nerazzurro di separarsi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (2023). Per l'Inter questo è l'ultimo anno per monetizzare, e una cessione allegerirebbe le casse societarie dell'ingaggio pesante del centrocampista. Il cugino di Vidal è pronto a scommettere che alla fine andrà al Boca, ma la stampa brasiliana rilancia la notizia secondo cui invece l'ex Juve sarebbe a un passo dal Flamengo, che avrebbe offerto un contratto di 18 mesi. Voci di mercato che si rincorrono prima dell'addio ufficiale all'Inter, che appare ormai sempre più vicino.