Dall'Inghilterra: "Dybala offerto al Manchester United"

"Dybala offerto al Manchester United, non c'entra l'addio di Ronaldo"

La Joya, svincolatasi dalla Juve dopo 7 stagioni, non ha al momento trovato l'accordo con l'Inter, il cui interesse si è raffreddato dopo l'arrivo di Romelu Lukaku dal Chelsea. ESPN spiega che la possibile trattativa dello United con Dybala sarebbe indipendente dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare nelle prossime settimane i Red Devils. CR7 non parteciperà alla tournée della squadra inglese negli Stati Uniti per non meglio precisati "motivi familiari".