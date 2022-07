"Il Psg accelera: vuole Skriniar e Scamacca entro sabato"

Milan Skriniar si allena regolarmente nel ritiro dell'Inter, ma sono giorni caldissimi per il suo futuro. Secondo quanto riporta L'Equipe, il Paris Saint Germain è intenzionato a chiudere l'operazione per il suo trasferimento sotto la Torre Eiffel prima della partenza per la tournée in Giappone, in programma sabato prossimo.

"Skriniar: il Psg accelera, atteso un rilancio" L'intenzione della dirigenza francese è di mettere a disposizione di Galtier un gruppo di 22 giocatori, la rosa quasi al completo, in vista della partenza del campionato, e spinge per poter inserire velocemente Skriniar in squadra per la preparazione prestagionale. Secondo il quotidiano transalpino, nelle prossime ore i campioni di Francia rilanceranno la loro offerta per il centrale slovacco, arrivando a 65 milioni di euro e avvicinandosi alla richiesta nerazzurra, pari a 70 milioni. L'intesa potrebbe essere trovata a quella cifra, con l'inserimento di alcuni bonus.