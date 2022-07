Milenkovic sulle orme di De Ligt: il dato che avvicina il serbo all'olandese

La permanenza in viola del difensore è infatti tutt’altro che sicura, vuoi per quel contratto in scadenza nel giugno 2023 , figlio del rinnovo annuale firmato in extremis all’inizio dell’estate scorsa quando lo svincolo sembrava ineluttabile, vuoi perché per il nazionale serbo non mancano di certo le offerte.

Conference League e Mondiale, Milenkovic cerca la consacrazione

Classe ’97, perno della Serbia di Dusan Vlahovic e del neo gigliato Luka Jovic, che prenderà parte al prossimo Mondiale, Milenkovic è arrivato alla Fiorentina a 20 anni imponendosi subito come un difensore di livello, forte fisicamente, ma nonostante questo veloce, abile in marcatura oltre che duttile, potendo venire impiegato anche da terzino destro di una linea a quattro oltre che da centrale.

Dribbling subiti: solo De Ligt meglio di Milenkovic

Non abbastanza però per l’Inter, dato che i dirigenti nerazzurri non vedono Milenkovic come sostituito ideale di Skriniar qualora lo slovacco venisse ceduto al Psg. Lo stesso vale per la Juventus, che potrebbe essere costretta a rimpiazzare Matthijs De Ligt. Rispetto a Gleison Bremer, il sogno di nerazzurri e bianconeri, Milenkovic agisce quasi esclusivamente sul centrodestra, ma un dato Opta relativo all’ultimo campionato mette in luce le qualità del difensore della Fiorentina, secondo solo a De Ligt nella classifica dei difensori che hanno subito meno dribbling tra quelli che hanno giocato almeno 1500 minuti: l’olandese è stato dribblato dagli avversari in media ogni 738 minuti, Milenkovic ogni 555. Basterà per convincere le big della Serie A a scommettere sul serbo?