Intrigo Bremer, è lotta tra Inter e Juve: a breve si saprà chi l’ha spuntata

INVIATO AD APPIANO - Sarà un weekend caldo quello sull'asse Milano-Torino per Gleison Bremer. L'Inter è da tempo al lavoro per il centrale brasiliano del Toro ed è convinta di averlo in pugno, ma la Juventus, che lo ha eletto a obiettivo numero uno se De Ligt sarà ceduto al Bayern Monaco, non si arrende. E siccome i tedeschi stanno per cedere Lewadowski al Barcellona (le richieste del polacco accompagnate da un'offerta da 50 milioni blaugrana faranno breccia a ore nel muro eretto dai bavaresi), Salihamidzic avrà i soldi per far un rilancio per il centrale olandese che ormai è deciso a lasciare la Serie A e ad andare in Baviera. Ritrovarsi la Juve come avversaria nella corsa a Bremer per Marotta, Ausilio e Baccin non è il massimo anche perché l'accordo che il club di viale della Liberazione ha da mesi con il giocatore, sarà "carta straccia" senza il via libera di Cairo che continua a chiedere oltre 40 milioni per il cartellino, contro i 28-30 proposti dai nerazzurri. L'intrigo, dunque, è gigantesco e i giocatore vuole uscirne fuori al più presto. Oggi ha dato i primi segnali di stanchezza non disputando tra i titolari l'amichevole della formazione di Juric persa oggi contro l'Eintracht Francoforte (è entrato ad inizio ripresa). Forse tra lunedì e martedì i pezzi del puzzle andranno tutti a posto, ma intanto sia l'Inter sia la Juventus sono legate alle operazioni in uscita di Skriniar (Psg) e De Ligt (Bayern Monaco). Un bell'intrigo.