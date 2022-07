"Mercato, la scaletta del Psg: Koundé e Ramos se saltano Skriniar e Scamacca"

Sessanta milioni. E non un centesimo di più. Sembra essere questo il budget che ci si è dato in casa Paris Saint-Germain per rinforzare la difesa.

Mercato Psg, si pensa alla difesa Il nuovo corso con Luis Campos a supportare sul mercato il ds Henrique e con Christophe Galtier in panchina prevede un acquisto di spessore per la retroguardia, destinata a reggersi ancora sulle spalle del capitano Marquinhos, ma proprio la volontà di non superare i 60 milioni di spesa per la retroguardia potrebbe costare cara ai campioni di Francia nella caccia a Milan Skriniar, primo obiettivo di Campos.