Inter, a Lens la terza amichevole della stagione: Sanchez ancora escluso

Inter, in cinque non partono per Lens

Sono cinque i giocatori che non sono saliti sull’aereo che ha condotto la squadra in Francia. Tre gli infortunati, Roberto Gagliardini, alle prese con un problema a un piede, mentre Robin Gosens e Milan Skriniar sono in ritardo di condizione per motivi differenti (qualche acciacco in ritiro per il tedesco, i postumi dell’infortunio subito in nazionale a giugno per lo slovacco) e Inzaghi ha deciso di non rischiarli in vista dei prossimi impegni. Scelta tecnica invece alla base della mancata inclusione tra i convocati di Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez, entrambi sul mercato: prosegue quindi il braccio di ferro con il cileno, escluso anche dalla partita contro il Monaco, ma per il momento deciso a rifiutare tutte le destinazioni proposte.

Inter, il 6 agosto ultima amichevole contro il Villarreal

Il precampionato dell’Inter proseguirà con altri due impegni che scandiranno la marcia d’avvicinamento al campionato e vedranno alzarsi il livello degli avversari: il 30 luglio a Cesena match contro il Lione, mentre sabato 6 agosto a Pescara prova generale alla prima di campionato contro il Villarreal di Unai Emery, semifinalista dell’ultima Champions League.