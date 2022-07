Inter, ecco i due nomi in lista in caso di addio a Skriniar

L'Inter ha pronto un mercato... a due velocità. Traduzione: al netto della volontà di cedere i giocatori in esubero (su tutti Alexis Sanchez che sta valutando l'interessamento del Marsiglia), ha un piano “A”, in caso di permanenza di Skriniar, e un piano “B”, se invece lo slovacco farà le valigie. Dopo la beffa-Bremer, in viale della Liberazione la parola d'ordine è mantenere la calma. L'arrivo dell'ex numero 3 granata sarebbe stato propedeutico alla partenza dell'ex Sampdoria perché averli entrambi (al di là delle dichiarazioni di facciata) era considerato praticamente impossibile. Adesso che il grande obiettivo per il pacchetto difensivo è sfumato, Marotta, Ausilio e Baccin vorrebbero tenere Milan, ma se ciò accadrà (non è scontato, anzi...), di soldi da investire per il sesto difensore, il sostituto di Ranocchia, non ce ne sarebbero. Viceversa, se per Skriniar giungerà una proposta irrinunciabile, diciamo da 70 milioni in su, allora sarà obbligatorio acquistare un titolare e una riserva comunque di valore. Due mercati profondamente diversi.

Il piano A dell'Inter È quello che si augura Inzaghi ovvero la conferma di Skriniar e l'arrivo di un giocatore low cost. L'allenatore di Piacenza vorrebbe, oltre a D'Ambrosio e Dimarco, anche un quarto centrale di spessore, ma prima di tutto ritiene fondamentale non perdere l'affidabilità che lo slovacco garantisce. Ecco perché è d'accordo con la dirigenza di temporeggiare per valutare le opportunità che si presenteranno non solo sul mercato degli svincolati, ma anche su quello dei calciatori che ad agosto (inoltrato) magari chiederanno la cessione. Nel frattempo Darmian, sostituto di Gosens a sinistra, viene utilizzato come braccetto di destra.