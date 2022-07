“Lukaku, c'è l'accordo per restare un altro anno all'Inter”

Inter e Chelsea avrebbero già trovato un accordo perché Romelu Lukaku rimanga un altro anno in nerazzurro, sempre con la formula del prestito. Lo scrive il Daily Mail. La punta belga ha profondamente deluso a Stamford Bridge, in campo e con gli atteggiamenti e perciò è tornato dopo un solo anno a Milano .

“Inter, per Lukaku il Chelsea preferiva la cessione definitiva”

Lukaku, nel 2020-2021, aveva aiutato l'Inter a vincere lo scudetto, trasferendosi poi per una grandissima cifra al Chelsea. Qui, però, le cose non sono andate come sperato. Big Rom ha segnato 15 reti tra tutte le competizioni, ma già a Natale si era dichiarato non contento di essere a Londra, così quest'estate il Chelsea ha deciso di accettare la proposta dell'Inter per un prestito.