Skriniar e Dumfries, la volontà decisiva di Inzaghi

MILANO - Milan Skriniar punta a riprendersi in fretta l'Inter. Complice l'infortunio subìto in nazionale a inizio giugno e l'interessamento del Psg, il precampionato finora non è andato come lui sperava, ma adesso lo slovacco ha una gran voglia di normalità. Che per lui significa una cosa semplice: indossare una maglia nerazzurra da titolare. Magari non succederà sabato a Cesena contro il Lione, quando dovrebbe comunque essere tra i convocati, ma quasi certamente sabato 6 agosto a Pescara per la sfida al Villarreal che è anche l'ultimo collaudo prima dell'esordio in campionato del 13 agosto a Lecce. Il numero 37 non si vede lontano da Milano anche se, inutile nasconderlo, l'interessamento forte del Paris Saint Germain e una trattativa che sembrava destinata a una rapida fumata bianca lo hanno un po' turbato. La sua volontà era ed è quella di restare, sia perché a Milano sta bene sia perché la dirigenza gli aveva promesso (e intende mantenere la parola data) un rinnovo del contratto a una cifra superiore ai 5 milioni netti più bonus a stagione.

Che fa il Psg? Il dt dei parigini Campos non si è più fatto sentire ufficialmente con l'Inter, ma questo non vuol dire che il ricco club della capitale francese abbia deciso di rinunciare all'affare. Fino all'1 settembre tutto può succedere, anche se Marotta, Ausilio e Baccin non possono attendere gli ultimi giorni della finestra estiva per intavolare una trattativa e trovare poi un sostituto. Questa ipotesi è giudicata assurda in viale della Liberazione: complici gli affari perfezionati in passato con Icardi e Hakimi, l'Inter si aspettava più chiarezza e invece il Psg ha sottoposto una prima offerta bassa, l'ha ritoccata leggermente inserendo una contropartita tecnica da scegliere in una lista di giocatori (che non interessavano a Inzaghi...) e poi è sparito. Forse sperando che sia la società della famiglia Zhang, "strangolata" dalla necessità di vendere, a fare la prossima mossa. Il numero uno nerazzurro invece ha dato mandato ai suoi manager di chiudere il mercato 2022-23 un attivo tra i 60 e gli 80 milioni, ma senza svendere i pezzi pregiati e soprattutto senza per forza incamerare tutti i soldi in questa sessione estiva.