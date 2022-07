"Skriniar, il Psg frena a causa del Fair Play Finanziario"

I media francesi riportano una frenata importante del Paris Saint Germain per Milan Skriniar . Secondo L'Equipe l'operazione per il trasferimento sotto la Torre Eiffel del nazionale slovacco è al momento sospesa per una serie di motivi, anche se non ancora abbandonata.

Skriniar: il Psg frena causa budget al limite e Fair Play

Il rallentamento della società campione di Francia era evidente da alcuni giorni. Con l'Inter non era in programma nessun incontro per il giocatore, che non è convinto del trasferimento ed è considerato una pedina irrinunciabile da Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta L'Equipe, i transalpini hanno dovuto rinunciare per il momento all'assalto a causa delle nuove regole del Fair Play Finanziario, che impongono le cessioni di alcuni giocatori per abbassare il monte ingaggi dei club. Lo stop sarebbe dovuto anche all'esaurimento del budget di mercato da 80 milioni di euro messo a disposizione da Al Khelaifi per la campagna acquisti estiva, già in parte utilizzato per Vitinha, Mukiele e il riscatto di Nuno Mendes.