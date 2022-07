Inter, ufficiale il prestito di Pirola alla Salernitana

Inter, Pirola alla Salernitana: la formula

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la cessione di Lorenzo Pirola alla U.S. Salernitana 1919 - è la nota del sito ufficiale del club nerazzurro -: il difensore classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione". Il centrale dell'Italia Under 21 ha giocato in prestito al Monza nelle ultime due stagioni, contribuendo alla promozione in Serie A dei brianzoli agli ordini di Giovanni Stroppa.